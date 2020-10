Repubblica: “Inter, è andata bene. Non c’è momento migliore per sfidare il Real Madrid”

Rispetto agli ultimi due sorteggi, all’Inter è andata piuttosto bene. A Ginevra, infatti, i nerazzurri sono stati sorteggiati con Real Madrid, Shakhtar Donetsk e Borussia Mönchengladbach. Repubblica, nella sua edizione odierna, ha analizzato così il girone della squadra di Antonio Conte: “L’arrivo dalla quarta urna del Borussia Mönchengladbach ha un po’ guastato la festa di aver pescato dalla seconda lo Shakhtar, travolto 5-0 in agosto nella semifinale di Europa League. Ciò non toglie che all’Inter sia andata abbastanza bene. Specie ricordando i sorteggi proibitivi delle ultime due stagioni.

Anche perché la testa di serie del girone, il Real Madrid, è in piena modalità rebuilding. Resta una grande squadra, ma se c’era un momento migliore per sfidarla – tornando al Bernabeu dieci anni dopo i due gol di Milito – è esattamente questo. Il Borussia è arrivato quarto in Bundesliga, lo guida un tecnico della nouvelle vague tedesca, Marco Rose. Ma rispetto alle corazzate di Germania la qualità dei suoi giocatori è seccamente inferiore. Mönchengladbach richiama alla memoria degli interisti più stagionati la partita della lattina, il 7-1 subito nel 1971 che l’avvocato Prisco riuscì a cancellare davanti alla corte di giustizia dell’Uefa perché Boninsegna, colpito appunto da una lattina lanciata da un tifoso, era stato costretto a uscire. L’Inter poi passò il turno”, conclude il quotidiano.