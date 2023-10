Repubblica – Inter, i tifosi hanno un motivo in più per fidarsi di Lautaro. Col Benfica…

Dentro e fuori dal campo ha raggiunto una dimensione da leader vero. Sempre più centrale nel mondo Inter, ma senza illudere nessuno. Lautaro Martinez ha scelto il modo migliore per farsi voler bene e lo sottolinea anche Repubblica di questa mattina: "Se gli interisti si fidano di lui è anche perché, quando gli si chiede del futuro, Lautaro non dà illusioni: «Parlo a breve termine, in questo mondo non si sa mai. Sono felicissimo qui. Penso sempre alla partita successiva».