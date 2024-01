Repubblica – Inter, Inzaghi punta a sfatare un tabù da qui alla fine del campionato

L'allenatore nerazzurro vuole superarsi per mettersi al riparo dalle inseguitrici in un girone di ritorno molto complicato

Da Repubblica di oggi il punto in casa Inter a poche ore dalla sfida col Monza. Tra le probabili scelte di Simone Inzaghi per la gara dell'U-Power Stadium e un obiettivo nel mirino che garantirebbe l'affondo vincente per la seconda stella inseguita dal club nerazzurro per quest'anno. Si legge sul quotidiano stamattina: