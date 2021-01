Repubblica – Inter a corto di liquidità, questo non aiuta la squadra. Per quanto la Pinetina…

Quanto sta accadendo a livello societario non aiuta l’Inter in un momento nel quale i risultati non sono brillantissimi. Lo sottolinea anche Repubblica nell’edizione odierna: “L’Inter deve registrare la difesa, che ha subito tanti gol quanti la Fiorentina. Più di Milan, Juve, Atalanta, Napoli e Verona. E deve sistemare la testa: mai nelle partite che contano l’Inter ha saputo imporsi. Non in Champions, né in campionato, dove ha battuto il Napoli ma perso contro il Milan, e pareggiato con Atalanta, Lazio e Roma. Certo non dà sicurezza il fatto che il club sia a corto di liquidità: gli stipendi di novembre e dicembre dovranno essere versati a febbraio. E Suning, in trattativa con il fondo BC Partners per cedere quote di capitale, è sparita anche dal logo del club cinese Jiangsu, di cui è proprietaria, dopo che il governo di Pechino ha vietato alle aziende di dare il nome alle squadre. Resta da capire per quanto tempo ancora la Pinetina si chiamerà Suning Training Center “.