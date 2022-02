Repubblica: “Inter-Liverpool conferma con spietatezza la differenza tra Serie A e PL”

L'Inter ha colpito una traversa sullo 0-0 e ha retto bene l'urto del Liverpool per un'ora e un quarto, prima che una geniale zuccata all'indietro di Firmino su corner spezzasse l'equilibrio

Una partita di altissimo livello, poi la doppia beffa nell'ultimo quarto d'ora. L'Inter esce sconfitta nella gara contro il Liverpool in Champions League solo nel punteggio: perché l'atteggiamento dei nerazzurri è quello giusto per ottenere risultati importanti. Scrive in merito Repubblica: "Serie A-Premier League 0-2. Il responso è forse semplicistico, perché l'Inter ha colpito una traversa sullo 0-0 e ha retto bene l'urto del Liverpool per un'ora e un quarto, prima che una geniale zuccata all'indietro di Firmino su corner spezzasse l'equilibrio e che il bis di Salah con una girata in mischia demolisse la speranza del pareggio. Tuttavia il risultato del duello d'andata tra i campioni d'Italia e i terzi classificati d'Inghilterra conferma con spietatezza la differenza tra i due campionati".