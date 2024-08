(Repubblica)

"Nella ripresa la partita è ricominciata a ritmo dimezzato, e quando l’Inter ha dato l’impressione di potere ripetere i pasticci di Marassi, Gaspar ha goffamente placcato in area Thuram. Rigore e gol di Çalhanoglu, che non ne sbaglia uno, al punto che lo stadio comincia a esultare durante la rincorsa. In Serie A ne ha segnati 17 su 17, compresi gli anni milanisti. All’Inter, in tutte le competizioni, è a 18 su 18. Nel finale, spazio per Frattesi, che giocherebbe in qualsiasi centrocampo d’Italia, ma che all’Inter deve mostrare tutto il buono di cui è capace nell’ultima mezz’ora. E dentro anche Carlos Augusto, subito in palla, a riprova del fatto che la forza della squadra di Inzaghi è data anche – se non soprattutto – dalla profondità della rosa".