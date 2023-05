Repubblica – Inter, Inzaghi non sbaglia più nulla. Lukaku si gode il momento. Sa che…

"Non esistono partite tranquille, né risultati sicuri. Il Sassuolo è arrivato a San Siro per ricordarlo a Inzaghi e alla sua Inter, tre giorni prima del ritorno della semifinale Champions col Milan in cui i nerazzurri partono dal 2-0 dell’andata. Lukaku, nel giorno dei suoi 30 anni, ha dimostrato di meritarsi l’affetto della curva, che lo ha prima condannato per la fuga a Londra due estati fa, e poi perdonato".