Repubblica – Inter, voracità Conte più forte dei problemi: a Mou il peggior…

L'analisi del quotidiano Repubblica dopo il successo per 3-1 dell'Inter di Antonio Conte sulla Roma a San Siro nel 36esimo turno

Alessandro De Felice

È un'Inter insaziabile quella che ha da poco conquistato lo Scudetto e che non si ferma. Dopo aver raggiunto l'aritmetica e fatto partire la festa, sono arrivate infatti le vittorie per 5-1 contro la Sampdoria e per 3-1 con la Roma.

La Repubblica scrive: "Più forte dei problemi dell’Inter è la voracità di Conte. Che certo non batterà il (suo) record di 102 punti ma, nonostante lo scudetto già vinto, non ha avuto pietà della Roma, l’unica che non aveva ancora battuto in questi due anni, prima del 3-1 di ieri".

In casa Roma, invece, la situazione è diametralmente opposta: "Proprio l’Inter rischia di aver dato a Mourinho il peggior bentornato possibile. Il tecnico che undici anni fa la portò a conquistare la Champions, ultimo allenatore a riuscirci con una squadra italiana, al suo ritorno in Serie A rischia di ritrovarsi senza coppe europee per la prima volta da vent’anni. Anche la nuova e periferica Conference League, oggi, è un obiettivo a rischio, per la Roma. le possibilità di ripartire subito con un trofeo, per José, si ridurrebbero di un terzo".