Repubblica – Italia, stesso sistema ma 4 novità: la decisione su Dimarco

Le probabili scelte di Luciano Spalletti per il match con la Croazia in programma stasera alle 21

Poche ore e l'Italia di Luciano Spalletti tornerà in campo. Contro la Croazia gli azzurri hanno due risultati a disposizione per passare il turno da secondi nel girone, alle spalle della Spagna. Per questo serve comunque invertire la rotta rispetto all'ultima gara, consapevoli di aver toccato un fondo dal quale non ci sarebbe prospettiva. Si legge su Repubblica: