Italia, che sorpresa Frattesi: è lui il capocannoniere dell’era Spalletti

“La gestione di Spalletti è arrivata a quota 13 partite, esordio il 9 settembre 2023 a Skopje, in Macedonia, nelle qualificazioni a Euro 2024. In totale la Nazionale ha messo a segno 21 reti: 10 con gli attaccanti, 9 con i centrocampisti e 2 con i difensori. Un dato significativo che a centrocampo si segna come in attacco, tanto che il più prolifico giocatori impiegato da Spalletti è stato Frattesi con 4 reti, il doppio dei secondi (Barella, Retegui Chiesa e Berardi, tutti a 2)”, si legge.