Repubblica – Juve-Inter, trama ridicola: Calvarese come Lando Buzzanca

Il sarcasmo del quotidiano nel focus proposto sul derby d'Italia di ieri pomeriggio terminato tra le polemiche

Questo il focus del quotidiano: "Il campionato osserva con un sorrisetto sarcastico i bianconeri, dopo un pomeriggio drammatico come soltanto le trame ridicole sanno essere. In campo c’era un arbitro che, se munito di baffi, sarebbe stato Lando Buzzanca nell’antico, indimenticabile film. Il povero Calvarese ha perso subito il filo, ha accatastato Var su Var come cassette della frutta al mercato, spingendo troppo sull’espulsione di Bentancur e sul rigore estremo per Cuadrado. Anche quelli su Chiellini e Lautaro probabilmente sono stati arrotondati per difetto, ed ecco che lo psicodramma scivola nel vaudeville. Tutto è capitato, e ovviamente il suo contrario: ci mancava solo un bell’amante nascosto nell’armadio".