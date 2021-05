GdS – Juve-Inter, moviola: serataccia per Calvarese e Irrati. Errori col Var e senza

Partita difficilissima per Calvarese e per Irrati al VAR: la loro direzione di gara ha suscitato diverse polemiche

Eva A. Provenzano

Alla fine l'ha spuntata la Juventus. L'Inter ha perso la sua terza partita in questa stagione proprio all'Allianz Stadium ma sul banco degli imputati è finito l'arbitro Calvarese. La sua direzione di gara ha suscitato qualche perplessità anche nei vari salotti post partita e sui social.

Basta analizzare gli episodi per capire che non è stata una gara facile per chi ha arbitrato. Gli errori - scrive La Gazzetta dello Sport - sono iniziati al 22esimo del primo tempo. È l'azione nella quale arriva il rigore per Chiellini per un fallo di Darmian. L'arbitro Calvarese non lo vede, ma Irrati al VAR lo richiama. Questo il parere della rosea sull'episodio: "Sulle trattenute, la cui intensità si valuta in campo, la review pare forzata, anche rispetto alle indicazioni del designatore Rizzoli di rivedere i casi dubbi. Difficile al monitor ignorare il fallo, così Calvarese decreta il penalty col giallo a Darmian".

Dopo 12 minuti Lautaro cade in area, Calvarese dice che non c'è nulla da segnalare. Per Irrati invece sì. De Ligt pizzica il tallone del giocatore nerazzurro. Dopo il VAR è rigore. "Ma anche qui sembra un contatto su cui il monitor sembra di troppo", si legge nello stesso articolo.

Al decimo del secondo tempo, prima fa passare Bentancur già ammonito per un fallo su Lukaku, poi ci ripensa e fischia il fallo. Giallo al giocatore della Juve che viene espulso per doppia ammonizione. Anche qui qualche perplessità.

"Al 20’ s.t. il fallo d’attacco di Lukaku su Chiellini ferma tutto prima che Lautaro centri la rete. Ma la spinta sembra troppo lieve anche per un fischio", scrive La Gazzetta. Non viene convalidato il gol in rovesciata di Lautaro. Un gol bellissimo. E la spinta non c'era.

Al 37esimo Inter in gol ma l'arbitro annulla per un fallo di Lukaku su Chiellini. Stavolta il VAR gli fa cambiare in meglio è il difensore della Juventus a strattonare il belga quindi il gol era valido. E dopo il consulto viene convalidato. Poco prima del novantesimo Cuadrado cade in area vicino a Perisic. Per l'arbitro nessun dubbio e il VAR non interviene. La rosea conclude definendo tanto generoso il rigore.

Il riassunto lo fa Stellinia fine partita. "Gli episodi si commentano da soli", ha sottolineato il vice allenatore che si è presentato ai microfoni di Skysport al posto di mister Conte. E a qualcuno in testa è balenato: cosa sarebbe successo se in ballo ci fosse stato ancora lo scudetto? Pensieri di chi se ne sta primo in classifica e si consola con gli 88 punti già fatti.