Repubblica: “La Lega non rinvierà Juve-Napoli. 3-0? Deciderà il Giudice Sportivo”

Ulteriori sviluppi in merito alla gara di domani sera tra Juventus e Napoli. L’Asl della Campania ha impedito la partenza del club partenopeo dopo la positività al tampone per Elmas, rendendo quindi quasi impossibile la presenza degli azzurri a Torino domani. I bianconeri, contemporaneamente, fanno sapere che si presenteranno comunque in campo alle 20.45. Ma l’ultima indiscrezione di Repubblica non lascia dubbi: secondo Franco Vanni, infatti, la Lega Serie A ha deciso di non rinviare la partita dell’Allianz Stadium. Sarà dunque il Giudice Sportivo a decidere se assegnare il 3-0 a tavolino per la Juventus.