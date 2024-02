L’esito dell’andata degli ottavi di finale con l’Atletico, preceduto dall’omaggio al grande ex Brehme scomparso ieri, non è definitivo

" Gli spagnoli la chiamano confidenzialmente Orejona. La laboriosa traduzione italiana è Coppa dalle grandi orecchie. Ieri il trofeo della Champions, il più desiderato, ha ascoltato l’Inter ". Apre così Repubblica la sua analisi sulla vittoria dei nerazzurri nell'andata degli ottavi di finale di Champions League. Scrive il quotidiano: "L’esito dell’andata degli ottavi di finale con l’Atletico, preceduto dall’omaggio al grande ex Brehme scomparso ieri, non è definitivo.

Però il gol di Arnautovic nello spicchio finale di una partita sincopata avvantaggia la capolista della Serie A sulla quarta della Liga, in vista del ritorno il 13 marzo al Wanda Metropolitano di Madrid, la stessa città del Triplete 2010. Al Bernabeu, la sera del trionfo sul Bayern, l’austriaco Marko Arnautovic, allora giovane e non molto affidabile, non giocò. Il destino gli ha concesso a quasi 35 anni il riscatto: ingaggiato come riserva dichiarata, è entrato per l’infortunio di Thuram e ha firmato una fondamentale vittoria, dopo essersi divorato una modica quantità di occasioni".