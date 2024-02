"Sembra tutto troppo bello per l’Inter. I dodici punti di vantaggio sulla Juve. La terza vittoria per 4-0 di fila, dopo quelle con Salernitana e Lecce, questa volta con l’Atalanta quinta in classifica. La quarta gara consecutiva in cui la squadra ha segnato quattro reti, contando anche la trasferta all’Olimpico con la Roma finita 2-4. Per descrivere il momento nerazzurro, vale la sintesi di Guardiola: «Guardate cosa sta succedendo in Italia, l’Inter sta volando», ha detto l’allenatore del Manchester City, e sa di cosa parla, essendosela trovata di fronte a Istanbul, nella finale di Champions".