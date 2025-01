Repubblica svela: “Vieira infastidito, Balotelli a Lecce aveva l’aria di chi…”

Un’altra volta, Mario Balotelli è rimasto a guardare in casa Genoa nel pareggio per 0-0 contro il Lecce: ecco quanto evidenziato da Repubblica

Come sottolinea La Repubblica, “nonostante lo stop di Vitinha e le assenze di Messias ed Ekuban, anche a Lecce Mario Balotelli è rimasto in panchina. Aria sconsolata per SuperMario, molto atteso e invece non utilizzato. Vieira, ormai quasi infastidito dalle domande sull’attaccante, ha spiegato così la sua scelta.