Le parole del centravanti: "Ho preso una decisione per me e per la mia famiglia e nel mio cuore c'era di venire al Genoa"

Intervenuto in conferenza stampa nel giorno della sua presentazione, Mateo Retegui, nuovo centravanti del Genoa, ha parlato così della sua scelta: "Avevo altre soluzioni. Le parole dell'allenatore, la posizione del club che mi voleva. Ho preso una decisione per me e per la mia famiglia e nel mio cuore c'era di venire al Genoa. Sono felice di essere qua. Milito? E' una responsabilità e una gioia essere qui, mettersi la maglia e difenderla a morte".