Genoa, Retegui in arrivo: “Milito ha influito sulla mia scelta, voglio vincere”

Le dichiarazioni dell'attaccante italo-argentino, in procinto di trasferirsi al Genoa, in Serie A, prima di lasciare l'Argentina

Il Genoa è pronto ad accogliere Mateo Retegui. L'attaccante italo-argentino è in partenza per l'Europa e ha parlato ai microfoni di ESPN prima di imbarcarsi alla volta dell'Italia:

"Sono molto contento e felice per quello che mi sta accadendo. È un sogno che avevo da bambino giocare in Europa e si sta realizzando. Perché l’Italia e il Genoa? Abbiamo preso la decisione in famiglia e abbiamo pensato fosse la migliore. Vado in un grande club. Sono felice e pronto a imparare.Voglio stare più vicino al calcio italiano, più vicino, e fare il possibile per crescere e imparare ed essere pronto se mi chiamano".