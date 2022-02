Inter, retroscena Brozovic: Conte ne avrebbe fatto a meno, ecco chi sognava

Il centrocampista croato è stato una delle colonne della squadra dello scudetto, ma l'allora tecnico nerazzurro aveva altre idee

All'Inter ha imparato ad apprezzarlo, tanto da volerlo anche al Tottenham: missione fallita per Antonio Conte, che a Londra dovrà pensare a un centrocampo senza Marcelo Brozovic. Eppure il suo feeling con il croato non è stato immediato: appena sbarcato a Milano, l'ex ct della Nazionale aveva altre idee in testa. Un retroscena raccontato così da Tuttosport: "Non è peccato sottolineare come Conte avesse il sogno di piazzare in quella zona del campo Kantè, ma il croato è stato bravo a fargli cambiare idea".