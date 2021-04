Inter, il retroscena: “Conte richiese già più di un anno fa un nome che ha oggi”

Il Giorno racconta questo retroscena di mercato: il tecnico chiese già l'anno scorso un nome presente oggi in rosa

Oggi si sono ricreduti tutti su Matteo Darmian. L'esterno nerazzurro, arrivato tra lo scetticismo generale, ha smentito infatti chi lo riteneva un giocatore non adatto alla rosa dell'Inter con una stagione davvero positiva in nerazzurro. Il Giorno spiega però come Antonio Conte, che ben conosce il giocatore e le sue potenzialità, lo avrebbe voluto ad Appiano molto prima: "Il tecnico lo conosce talmente bene che ne richiede i servigi all'Inter già lo scorso anno. La rosa, però, è già folta e fornita di esterni, così la società decide di accordarsi con il Parma per un gentleman agreement: un anno in Emilia dopo l'esperienza al Manchester United, poi il ritorno a Milano".