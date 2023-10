Retroscena Milinkovic, Lotito svela: “Non era sul mercato, mi aveva chiesto…”

Un interessante retroscena su Sergej Milinkovic-Savic, in estate accostato anche all’Inter, svelato da Claudio Lotito. Ecco le parole del presidente della Lazio a Il Messaggero: “Milinkovic non era sul mercato, ma in scadenza e, nonostante la nostra offerta di rinnovo, mi ha chiesto il permesso di andare. Io che avrei dovuto fare? Perdere il giocatore a zero? Immobile ha un contratto fino al 2026 e la società non ha alcun interesse che vada via. C’è poco da valutare, se non ci sono offerte e richieste. Poi se lui aveva una possibilità remota di andare, di sicuro non ci ha messo mai al corrente. Noi non vogliamo vedere nessuno", le sue parole.