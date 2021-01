Inter, il retroscena: “Intermediari stavano lavorando per chiudere questo scambio suggestivo”

Da Suning è arrivato subito un no secco. L’obiettivo, in questo mercato di gennaio, è sfoltire la rosa e abbassare il monte ingaggi. Ecco perché, con ogni probabilità, il suggestivo scambio tra Christian Eriksen ed Edin Dzeko non si concluderà. Ma nelle ultime ore, come confermato da Sport Mediaset, l’idea di mercato era diventata piuttosto concreta, tanto che alcuni intermediari erano al lavoro per provare a imbastire la trattativa:

“Degli intermediari hanno provato a intavolare lo scambio Eriksen-Dzeko: il bosniaco è scontento, ma la proprietà cinese ha detto no a nessun’entrata. Lo scambio di prestiti non si può fare perché l’Inter vuole solo alleggerire il monte ingaggi: restano vive le piste dalla Premier per il danese“.

(Fonte: Sport Mediaset)