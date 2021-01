Via Eriksen? Ecco lo scenario aperto per l’Inter. “E Zhang pone il veto a un’altra cessione”

Si è ufficialmente aperta l’ultima settimana del calciomercato di gennaio e il futuro di Christian Eriksen è ancora tutto da scrivere. Il centrocampista danese, infatti, resta in partenza dall’Inter, anche se al momento mancano offerte concrete sul tavolo di Viale della Liberazione. Secondo quanto riporta l’edizione odierna di Tuttosport, in caso di partenza il club nerazzurro potrebbe anche decidere di non sostituire l’ex Tottenham. Uno scenario confermato anche dalla decisione di Suning di bloccare la partenza di Andrea Pinamonti. Scrive il quotidiano:

“Nel caso dovesse lasciare l’Inter, Eriksen potrebbe anche non essere sostituito: oltre al vice Brozovic, servirebbe pure un attaccante ma il fatto che sia stato tolto dal mercato Pinamonti rappresenta più di un indizio sulle intenzioni di Suning“.

(Fonte: Tuttosport)