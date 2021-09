Ribery giocherà ancora in Serie A. Fatta con la Salernitana: domani la presentazione

Il francese dopo aver lasciato la Fiorentina si è accordato con la squadra neo promossa in A, domani il ritorno in Italia

Dopo aver lasciato la Fiorentina, Ribery giocherà ancora in Serie A. Il francese ex Bayern ha infatti trovato l'accordo con la neopromossa e domani sarà a Salerno per firmare il contratto.

Secondo Sky Sport "Da parte dell'agente del giocatore è arrivato l'ok alla Salernitana dopo le ultime modifiche contrattuali e adesso si attende soltanto l'arrivo in città per la firma del contratto. Ribery, infatti, ha già dato la sua parola e domani, lunedì 6 settembre, è atteso in città. Il francese si trova attualmente a Monaco dalla sua famiglia, ma domani prenderà il volo verso l'Italia. In mattinata è previsto l'arrivo a Napoli, poi il trasferimento a Salerno per le visite mediche e la firma sul contratto. Già nel pomeriggio potrebbe esserci la prima uscita ufficiale di Ribery da giocatore della Salernitana. Il club granata, infatti, ha annunciato che lunedì, ore 16.00, ci sarà la presentazione della squadra allo stadio Arechi".