Ribery: “Scudetto? Direi Milan anche per Ibra, lo merita come persona”

Marco Astori

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Franck Ribery, centravanti della Salernitana, ha parlato così della corsa scudetto: "Per lo scudetto direi Milan, anche per Ibra. Lo merita come persona e come giocatore, per quello che ha fatto nella sua carriera. Mi piacerebbe se il Milan vincesse soprattuto per lui. In Champions vedo il Bayern Monaco, il Liverpool e forse anche il Psg. Dipende solo da loro, hanno squadre forti e grandi giocatori. In questi casi a fare la differenza è il gruppo".