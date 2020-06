Intervenuto nel corso della trasmissione Tutti Convocati, il giornalista della Gazzetta dello Sport, Filippo Ricci, commenta le difficoltà delle big spagnole sul mercato, in particolare quelle del Barcellona: “Il Barcellona per comprare deve prima incassare, ma il mercato è fermo. Se non incassano, parola di Tebas, non possono comprare. Vediamo quindi come la ricostruiscono questa squadra. Ora giocano male“.

(Tutti Convocati)