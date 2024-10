Samuele Ricci, centrocampista del Torino, ha parlato a DAZN dopo la sconfitta contro l'Inter. Queste le sue parole: "E' stata una partita complicata, la parte positiva è lo spirito: chi è entrato ha dato qualcosa in più. Ci credevamo: non è arrivato il risultato. Era già complicata in 11, in 10 ancora di più: dobbiamo portarci a casa il positivo e pensare alle prossime.