Paolo Vanoli , tecnico del Torino, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta contro l'Inter . Queste le sue parole: "Zapata? E' difficile capire cosa sia successo: sicuramente una distorsione al ginocchio, in questi giorni farà gli esami e speriamo che le cose vadano per il meglio. La gara? Fino all'espulsione siamo partiti timidi e timorosi, abbiamo avuto un po' di sudditanza: questo mi ha dato fastidio, ci è mancato il coraggio che avevo chiesto. Non deve accadere un rosso così a uno come Maripan, ci ha complicato la partita: mi ero messo a 4 perché pensavo che tenendo dentro le due punte potevo tenere lontano i loro difensori dalla nostra area ma loro sono molto forti soprattutto sui quinti: quindi mi sono rimesso a cinque.

Bravissimi i cambi a darci la forza e il coraggio per provare qualcosa di importante: questa squadra ce l'ha nelle corde, faccio i complimenti ai giocatori, abbiamo dimostrato di avere valori nello spirito. Dall'altra parte c'era una squadra importante e dopo il rosso faticavamo a chiudere i loro quindi che hanno grande piede e gamba: ci siamo subito rimessi a cinque ma devo dire che sono stati bravissimi in 10 a restare in partita anche se abbiamo preso gol evitabili, non possiamo prenderli così. Ma è un lavoro che sapevo bisognasse affrontare, ma faccio i complimenti a chi è entrato ha dato quell'energia per fare un'impresa".