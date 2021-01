Ricci: “Il Barça ha un miliardo di debiti, ma non è Messi la sua rovina. Leo da solo…”

Intervistato dalla trasmissione radiofonica Tutti Convocati, Filippo Maria Ricci, giornalista della Gazzetta dello Sport e corrispondente in Spagna per la rosea, ha analizzato la complicata situazione societaria di Real Madrid e Barcellona, duramente colpite dal Covid:

“Il Real Madrid è in difficoltà, peccato che manchino ancora diversi giorni alla partita contro l’Atalanta. Siamo alla fine dell’impero, ma non c’è una lira. Il Madrid per comprare deve vendere e in estate tornerà il contratto pesante di Bale. L’anno scorso il Barcellona sperava di arrivare al miliardo di fatturato, invece ha superato il miliardo di debiti. Il Covid ha colpito Real Madrid e Barça più di qualunque altro club. Non è Messi la rovina economica del Barcellona, ma i cartellini di tanti altri. Giocatori inutili. Messi a livello economico è stato il Barcellona, da solo porta il 30% del fatturato dei blaugrana. Il club lo ha trattenuto a forza in estate. Con Messi il Barcellona ha vinto l’80% delle sue Champions League e il 40% delle sue Liga. A me non sta bene che si parli di lui come la rovina del Barcellona“.

(Fonte: Tutti Convocati)