Ricci: “Inter forte, ma possiamo dare del filo da torcere. Faremo del nostro meglio”

Intervenuto ai microfoni di Torino Channel, Samuele Ricci ha parlato di Torino-Inter, gara in programma domenica sera. "I tifosi meritano tanto, bisogna fare un passo in più anche per loro. In queste partite in cui sono stato in casa c'è sempre stato un grandissimo tifo. Mi sono stupito per questo, per l'ambiente generale, sia dentro che fuori dal campo. Io come giocatore lo sento molto e mi fa molto piacere. Ci aspetta una partita non facile. Sappiamo che l'Inter è una squadra forte, ma possiamo dare del filo da torcere e sicuramente faremo del nostro meglio".