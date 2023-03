Richarlison attacca Conte: “Stagione di m…a, non capisco le sue scelte”

Le parole del brasiliano: "Quando entro in campo, do la mia vita. Era un buon momento, penso che avrei dovuto giocare"

Intervenuto ai microfoni di TNT Sports Brasil, Richarlison, centravanti del Tottenham, si è sfogato così per il poco minutaggio concessogli da Antonio Conte contro il Milan: "Non ho capito perché, le cose stavano andando bene dopo le vittorie con West Ham e Chelsea. Stava andando bene, in una buona sequenza, due vittorie contro West Ham e Chelsea .Improvvisamente Stellini mi ha messo in panchina e contro il Wolverhampton mi ha messo per cinque minuti. Ho chiesto perché, non mi hanno detto niente.