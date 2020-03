Ronaldo il Fenomeno è fonte d’ispirazione per praticamente ogni attaccante brasiliano che emerge nel grande calcio. Ma Richarlison, centravanti dell’Everton, ha presto questo concetto veramente alla lettera. Come mostrato nelle sue storie su Instagram, infatti, il brasiliano, in quarantena a causa dell’emergenza Coronavirus, ha deciso di copiare letteralmente Ronaldo e di applicare su sé stesso il singolare taglio del Fenomeno del Mondiale 2002. Ed ecco qui il risultato: