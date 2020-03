Coronavirus, il sindaco di Nanchino ringrazia Suning. Poi Jindong annuncia: “Aumenteremo…”

Il grande impegno di Suning nella lotta al coronavirus si è notato anche in Italia, dove Steven Zhang, presidente dell’Inter, non ha mancato di far arrivare il proprio sostegno agli ospedali lombardi, impegnati in prima linea nell’emergenza sanitaria che sta affliggendo il nostro Paese. Ma, ovviamente, l’azienda proprietaria dell’Inter ha avuto un ruolo importante anche nella lotta all’epidemia in Cina, da dove tutto è partito. Non solo la donazione di 300.000 mascherine alla provincia di Hubei, epicentro del coronavirus, ma anche tanto sostegno economico. Gesti che hanno trovato l’apprezzamento sentito delle istituzioni della Cina.

Come testimoniato dai canali social di Suning, infatti, Han Liming, sindaco di Nanchino, ha fatto visita al quartier generale dell’azienda. Un incontro formale, in cui il numero uno della metropoli ha espresso la propria soddisfazione per quanto fatto da Suning nella lotta al coronavirus. Un incontro in cui Zhang Jindong, numero uno del colosso, ha anche annunciato: “Suning continuerà ad aumentare gli investimenti nella costruzione di infrastrutture di vendita al dettaglio intelligenti“.