Stadio, il Comune di Milano chiederà a Inter e Milan di aggiornare il progetto

La giunta ha infatti recepito le indicazioni emerse con una delibera, in seguito alla quale il Comune interpellerà anche gli enti competenti circa la possibilità che il Meazza venga ricondotto alla categoria dei beni pubblici vincolati. Per quanto riguarda la delibera, per garantire l'attuazione di ulteriori opere di finalità pubblica o di interesse generale, la giunta indica tra le priorità l'individuazione di risorse economiche aggiuntive, in modo da poter destinare una quota pari almeno a 40 milioni di euro per progetti da realizzare nei quartieri limitrofi, a partire da quanto delineato nello Studio d'area 'Mosaico' presentato dall'amministrazione nei mesi scorsi.