Sala: “Andiamo avanti e continueremo a lavorare per il nuovo stadio. Parleremo con i fatti”

"Sullo stadio sto zitto fino a dopodomani (domani, ndr) perché domani (oggi, ndr) portiamo in Giunta il risultato del dibattito pubblico e le azioni che ci suggeriscono. Dobbiamo prima esaminarle in Giunta, poi dirò quello che faremo, ma non c’è nulla di nuovo nel nostro operato. Noi andiamo avanti e continueremo ad andare avanti a lavorare per il nuovo stadio. Parleremo con i fatti come sempre".