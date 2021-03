Inter-Atalanta, 2 protagonisti inattesi. TS: “Richiesta Conte una mossa da scudetto”

Tuttosport si concentra sui due protagonisti in casa Inter nel successo pesante contro l'Atalanta a San Siro di ieri sera

Poteva essere una partita ricca di gol ma si è rivelata molto tattica e tesa. I protagonisti più attesi non hanno brillato, lasciando spazio alle sorprese. Inter-Atalanta è stata la partita di Samir Handanovic e Milan Skriniar. I due si sono rivelati decisivi nel successo della squadra di Antonio Conte, in una serata complicata per i vari Lukaku, Lautaro e Hakimi.

Il portiere sloveno prima nega il gol a Zapata con un grande riflesso al 39' del primo tempo. "Un miracolo come quelli che Handanovic, non perfetto nella prima metà di stagione, aveva effettuato in questo 2021 anche con Fiorentina e Milan (le tre parate in meno di un minuto su Ibrahimovic e Tonali sul punteggio di 1-0)" scrive Tuttosport.

La firma sui tre punti è di Milan Skriniar, che con una stoccata vincente nella ripresa permette alla squadra di Conte di portare a casa l'intera posta in palio. "E pensare che un anno fa faticava nella difesa a tre e aveva perso il posto nel finale di stagione in favore di Godin, sempre in campo nella final-eight di Europa League. Tant'è che il Tottenham a settembre era stato vicino ad acquistarlo, non trovando però l'accordo con l'Inter sulla valutazione. Poi Conte aveva chiesto di tenerlo e oggi la storia dice che potrebbe essere stata una mossa da... scudetto".