EDICOLA CDS – Ride solo Conte: l’Inter batte il Napoli di rigore, ma il rosso a Insigne è un caso

“Ride solo Conte”. E’ questo il titolo in taglio alto sulla prima pagina del Corriere dello Sport giovedì 17 dicembre 2020. “La classifica si accorcia in vetta, gli arbitri di nuovo sotto accusa. L’Inter batte il Napoli su rigore (1-0) ma il rosso a Insigne è un caso. La vittoria con gol di Lukaku, poi il capitano azzurro espulso per un insulto. Gattuso furioso con Massa: ‘Un vaffa dopo un penalty dubbio ci può stare, non c’è da essere permalosi”. In copertina, invece, la “serata nera” di Cristiano Ronaldo perché la Juventus pareggia 1-1 con l’Atalanta.