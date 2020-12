VIDEO / Inter-Napoli 1-0: cecchini nerazzurri, Lukaku non sbaglia e si rivede il miglior Handanovic

MILANO – Di buono solo il risultato. Contro il Napoli l’Inter porta a casa l’Inter posta in palio soffrendo non poco. L’obiettivo era non perdere terreno dal gruppo di testa e rimanere in scia del Milan – oggi fermato a Marassi dal Genoa – e la missione è centrata. Per il gioco e l’atteggiamento probabilmente c’è qualcosa da rivedere a cominciare dalla gestione del vantaggio arrivata nel momento migliore del Napoli che lascia in 10 i partenopei per l’espulsione di Insigne.

Vantaggio Inter, Napoli in inferiorità, ci si aspetta una gestione sapiente della gara e invece l’Inter si chiude a riccio subendo le offensive degli ospiti che martellano per 15 minuti la retroguardia nerazzurra andando vicini al pareggio con Politano, Di Lorenzo e Petagna che centra il palo nei minuti di recupero.

Una vittoria importantissima ma i tre punti sono l’unico aspetto da salvare nella gara di questa sera.