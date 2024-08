15 rigori segnati su 15 calciati da quando veste la maglia dell'Inter, 17 su 17 da quando è arrivato in Serie A. Hakan Calhanoglu è una sentenza dal dischetto e lo è stato anche sabato sera quando ha segnato il rigore concesso dall'arbitro Di Marco per il fallo su Thuram, per il definitivo 2-0 con cui l'Inter ha battuto il Lecce.

Dazn svela un paio di curiosità su quanto accaduto prima del tiro del centrocampista turco. Se da un lato c'è Marcus Thuram che alza le mani, per festeggiare, già durante la rincorsa di Calhanoglu avendo totale fiducia nel compagno di squadra, dall'altro, in tribuna, c'è Marotta che decide, forse anche per scaramanzia, di non guardare il tiro. Ma Calhanoglu è una sentenza in ogni caso e non sbaglia neanche questa volta.