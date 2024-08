Inter, il messaggio d’amore di Calhanoglu: “Casa è dove si trova il tuo cuore”

Si è avvertita anche ieri la sua importanza in mezzo al campo, al centro del progetto letteralmente e metaforicamente. Tutti i palloni passano dai suoi piedi, ma anche in fase difensiva ha un peso per nulla trascurabile. A casa sua Hakan Calhanoglu si sente a proprio agio e ieri lo ha confermato: il suo cuore batte forte quando San Siro si tinge di nerazzurro.