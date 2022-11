Mané: “Rigore per l’Inter? Se non avessi alzato la mano sarei andato in ospedale”

L'attaccante senegalese ha colpito con una mano la palla in area di rigore ma l'arbitro non ha concesso penalty ai nerazzurri

«Non mi era mai capitato che un arbitro richiamato dal VAR tornasse indietro». Sembrava in effetti proprio un fallo da rigore il tocco di mano in area di Mané sulla punizione di Barella. E pure Inzaghi , se si leggono le sue parole, era convinto venisse assegnato alla sua Inter . Ma non è andata così.

Il giocatore del Bayern Monaco ha colpito in pieno la palla mentre provava a proteggersi il volto dalla cannonata del centrocampista interista. Il penalty sembrava nettissimo, ma non ha avuto la stessa impressione l'attaccante senegalese che ha commentato così e alla fine della partita contro i nerazzurri, in zona mista: «Se non avessi alzato le mani sarei finito in ospedale. Non è rigore». La solita storia dei punti di vista.