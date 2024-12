L'analisi di Cesari

"Devo dire che Marco Guida a San Siro è stato uniforme e coerente. Uniforme e coerente perché aveva un piazzamento perfetto e un campo visivo totalmente libero. Quindi il VAR è stato in questo momento esiliato. E a me fa molto piacere quando un arbitro decide e decide sul terreno di gioco. Sul fallo di Miretti su Liberali Guida non ha il minimo dubbio, continua la sua corsa a semicerchio, dice 'alzati' col braccio sinistro, immediatamente. La gamba di Miretti si ferma ancora sul terreno di gioco, quindi assolutamente non trovo nessuna situazione così chiara, così forte. Per me non è calcio di rigore. Perché il piede è per terra. E quello dopo, nell'altra area? Sempre Miretti e Liberali. Ed è Miretti che conquista il pallone e poi c'è l'intervento, il contrasto con Liberali. Anche in questo caso, posizione di Guida perfetta. Il giocatore del Genoa che si lamenta e Guida dice "No, ho visto io, ho visto molto molto bene". Anche in questo caso, il piede sinistro si allunga e poi c'è un contatto. Certo che c'è un contatto, è inevitabile perché sono due giocatori che stanno correndo. Decisione giusta, è solo un contatto"