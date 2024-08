Non solo Mehdi Taremi. Sei occasioni interessanti per l'asta al fantacalcio, sono giocatori da considerare il base al rapporto qualità-prezzo secondo SOS Fanta . Occhio a questi nomi se ancora dovete iniziare il vostro fanta o in chiave asta di riparazione:

DIFESA - Partiamo dalla difesa dove un buon acquisto in rapporto qualità-prezzo può essere Dorgu, che andando sui 4/6 fantamilioni su 500 in lega a 8 e 7-9 in lega a 10. Quest’anno può giocare spesso da ala sinistra, quindi più avanzato. Discorso diverso per de Vrij, che invece è un centrale buono per il modificatore e che sta andando a pochissimi crediti per via dell’infortunio iniziale. L’olandese sta andando a 1-2 fantamilioni nelle aste. Una volta tornato dall’infortunio si alternerà con Acerbi in difesa.