Se dovesse scommettere su un solo giocatore della Nazionale, su chi punterebbe?

"Il mio nome è Barella. Non è al top della condizione, ci auguriamo che possa recuperare e rivelarsi decisivo non dalla prima partita ma da quelle successive, come accaduto a Verratti nel 2021. Barella è il nostro calciatore di livello internazionale, Chiesa invece deve far salire il proprio rendimento. E poi c’è Scamacca che negli ultimi mesi ha giocato benissimo con l’Atalanta: se si confermasse a quei livelli potrebbe fare la differenza, anche perché l’Italia già con Mancini faceva molta fatica ad andare in gol, soprattutto con i centravanti".