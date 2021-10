Brozovic, Barella e il nuovo metro di paragone per rinnovare con l’Inter

Gli aggiornamenti da TMW sui prolungamenti di contratto dei due centrocampisti, grandi amici anche fuori dal campo

L’Inter è al lavoro per i rinnovi di contratto di Marcelo Brozovic e Nicolò Barella. Il croato è in scadenza al 30 giugno 2022, mentre per l’ex Cagliari non c’è fretta: l’accordo scadrà il 30 giugno 2024. Ecco le novità sui due centrocampisti, grandi amici anche fuori dal campo, da TMW: “Dalle parti interiste c'è il metro di paragone per tutti i centrocampisti, fissato in quanto guadagna il turco. Ci sono chiaramente delle differenze, perché Calhanoglu è arrivato in estate a parametro zero, andando a sostituire Eriksen - che ne prendeva nove, prima dell'infortunio - e quindi era una toppa a costo limitato. Però per tutti, anche per Barella, è il tetto a cui tutti ambiscono, anche Brozovic, per prolungare la propria permanenza milanese”, si legge.