Rinnovo Brozovic, nuovo rinvio. GdS: “Distanza ridotta, Inter non preoccupata”

La tanto attesa fumata bianca non è ancora arrivata: le parti si sono avvicinate, ma si riaggiorneranno più avanti

Fabio Alampi

Il tema più caldo di casa Inter sul fronte rinnovi è sicuramente quello riguardante Marcelo Brozovic: il centrocampista croato è in scadenza di contratto e, nonostante l'ottimismo dimostrato dalla dirigenza nerazzurra, al momento non è stato trovato alcun accordo per il prolungamento: Secondo La Gazzetta dello Sport, c'è stato un nuovo rinvio nella trattativa:

"Il nazionale croato è addirittura in scadenza tra poco più di sei mesi e la trattativa per il prolungamento sino al 2025 solo da poco tempo è entrata nel vivo. Per mesi papà Brozovic ha girato al largo, magari attratto dalle immancabili lusinghe. La pazienza dell'Inter, però, appare vincente. Negli ultimi incontri la distanza tra domanda e offerta si è ridotta di molto, intorno a un milione di euro. Anche per questo motivo era nell'aria ieri un nuovo summit per mettere in sicurezza la pratica, ma ci si potrebbe spingere oltre di qualche giorno.

A tal proposito, va ricordato che i vertici del club di viale della Liberazione devono sempre ottenere il via libera da Nanchino, soprattutto per i contratti al top. E quello di Brozo, ovviamente, è pesante: tocca certamente i 5,5 milioni di euro netti che lo metterebbero tra i due appena rinnovati, Lautaro Martinez (6 più bonus) e Nicolò Barella (4,5 più bonus quest'anno, poi stipendio a salire). Questo rinvio non preoccupa più di tanto la dirigenza interista che percepisce un atteggiamento costruttivo tra gli interlocutori. Anche in questo caso si mette in preventivo un altro round prima del rompete le righe natalizio".