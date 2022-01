Rinnovo Dybala-Juve, divergenze anche sulla durata. “Interesse Inter? La reazione di Paulo”

L'argentino è in scadenza di contratto con la Juventus e la trattativa del rinnovo con i bianconeri è slittata in avanti di un mese

Il futuro di Paulo Dybala resta un enigma. L'argentino è in scadenza di contratto con la Juventus e la trattativa del rinnovo con i bianconeri è slittata in avanti di un mese. Domani, in Milan-Juve, sarà l'occasione per il riscatto di Dybala, come riporta il Corriere della Sera. "È proprio l’argentino il più atteso al varco: perché la Juve deve vincere per dare una svolta alla sua rincorsa al quarto posto e perché il suo numero 10 deve tornare a fare la differenza nelle grandi sfide, con continuità, dato che chiede un sostanzioso aumento (fino a 12 milioni coi bonus) e un prolungamento quinquennale. La Juve sarebbe più propensa a un triennale e a febbraio si discuterà anche di questo. Intanto, Dybala prende atto dell’interesse dell’Inter e segna".