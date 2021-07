Inter, rinnovo del contratto per Kolarov: le cifre. Entro domani l’annuncio

Il difensore serbo ha prolungato per un'altra stagione il suo contratto con i nerazzurri: manca solo l'ufficialità

Ci sarà anche Aleksandar Kolarov tra i calciatori che si presenteranno ad Appiano Gentile giovedì 8 luglio per l'inizio del ritiro dell'Inter: il difensore serbo ha infatti prolungato di una stagione il suo contratto con i nerazzurri, e sarà così a disposizione di Simone Inzaghi. Per l'ufficialità, secondo Tuttosport, è solo questione di giorni: "Pure Aleksandar Kolarov risponderà presente alla chiamata di Simone Inzaghi. È stato infatti trovato l'accordo con l'Inter per il rinnovo di un anno a 1.5 milioni, la metà rispetto a quanto il centrale aveva incassato nell'ultima stagione ed entro domani il club darà l'annuncio del matrimonio con il serbo, elemento alquanto prezioso nello spogliatoio oltre che vice-Bastoni".