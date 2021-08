Lautaro, chiesti 7 mln per il rinnovo: la risposta dell’Inter e l’indicazione sul mercato

In casa Inter tiene banco il tema del rinnovo di contratto di Lautaro Martinez: l'argentino ha un contratto in scadenza nel 2023

In casa Inter tiene banco il tema del rinnovo di contratto di Lautaro Martinez: l'argentino ha un contratto in scadenza nel 2023 ma è deciso a rimanere a Milano, tanto che in giornata è atteso l'agente a Milano per discutere con l'Inter. "Non sarà un incontro risolutivo perché la partita avrà parecchi tempi, ma può essere considerato un primo momento di confronto vis a vis per fare il punto della situazione", spiega La Gazzetta dello Sport che poi esplicita anche le cifre: Lautaro chiede 7 mln di euro a stagione mentre l'Inter, al momento, vorrebbe formulare una proposta da 5 circa, complice anche il fatto che il Toro non avrebbe quei benefici fiscali dettati dal Decreto Crescita che invece hanno beneficiato giocatori come Lukaku, Eriksen e Vidal.