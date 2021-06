TS – Inter, rinnova Ranocchia: fumata bianca vicina. Radu? Oggi giorno decisivo

Secondo quanto riportato da Tuttosport, per oggi sono previsti nuovi contatti per Radu, in scadenza con la Lazio

Matteo Pifferi

In attesa delle grandi operazioni in uscita, con Hakimi candidato numero 1 a lasciare, in casa Inter è tempo di chiarire anche le cosiddette operazioni minori. In entrata, secondo Tuttosport, "oggi può essere una giornata decisiva per Stefan Radu, il difensore in scadenza con la Lazio: previsti contatti fra le parti, si attende la fumata bianca (contratto annuale)".

Fumata bianca in arrivo anche per Ranocchia che è ad un passo dal firmare il rinnovo di un anno con opzione fino al 2023. Young, invece, è ad un passo dall'addio: per lui tre opzioni in Premier, ossia Burnley, Brighton e Watford.